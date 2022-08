Nuovo incendio nella zona di via Preare: chiusa al traffico la strada

Viabilità bloccata in via Preare a Verona, a causa di un incendio scoppiato in un campo compreso con lungadige Attiraglio.

Le fiamme sarebbero divampate tra le sterpaglie poco prima delle ore 14, favorite dal gran caldo di questi giorni e dal clima torrido, estendosi in vari punti e provocando del fumo.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco scaligeri, che si sono immediatamente messi all'opera per domare il rogo: 8 i mezzi intervenuti. Carabinieri e polizia locale si sono occupati di deviare il traffico.