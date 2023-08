Centinaia di rotoballe a fuoco: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Quella tra martedì e mercoledì è stata una notte di grande lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero, che sono stati chiamati a spegnere un incendio divampato nel territorio comune di Zevio.

Intorno alle 19.30 infatti si sono diretti in via Ca' del Fien, dove un migliaio di rotoballe accatastate in un deposito avevano preso fuoco per cause da accertare.

Estinte le fiamme, i vigili del fuoco con l'aiuto dei proprietari dell'allevamento hanno messo in sicurezza l'area, raffreddando la struttura adibita allo stoccaggio del fieno e i resti andati a fuoco.