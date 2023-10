Divampa un incendio in un capannone per la verniciatura dei mobili: domato dai vigili del fuoco

È scattato all'alba di mercoledì l'allarme per un incidendio divampato nel capannone di un'azienda di Bovolone che tratta la verniciatura di mobili, il Centro Italiano Arredamenti (Cia) situato in via del Glicine.

Le fiamme sono divampate poco prima delle ore 7 e ad accorgesene sarebbe stato un dipendente dell'azienda. Sul posto sono arrivati in tutto sette mezzi dei pompieri di Verona, Legnago e dei volontari di Bovolone, oltre al nucleo Nbcr (nucleare-biologico-chimico-radiologico), che si sono messi al lavoro per spegnere il rogo ed evitare che si propagasse al magazzino dell'azienda, ma questo non sarebbe bastato a salvare parte del tetto dell'edificio, il quale è crollato.

Sul luogo dell'incendio è giunto anche il personale del 118, ma fortunatamente non risultano esserci feriti, oltre ai carabinieri e alla polizia locale.

I pompieri hanno domato e circoscritto l'incendio già poco dopo le ore 9, ma le operazioni di smassamento e spegnimento sono andate avanti per evitare che si possano creare nuovi focolai.