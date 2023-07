Un'auto e un furgone in fiamme nella provincia di Verona: intervengono i vigili del fuoco 

Pomeriggio di lavoro quello di mercoledì 29 luglio per i vigili del fuoco scaligeri, a causa di due automezzi andati in fiamme. Secondo quanto riferito in una nota, infatti, alle ore 14.50 un furgone, in transito su via Spartidori nel comune di Zevio, verosimilmente per un «guasto meccanico» ha preso fuoco. Partiti da Verona, con un mezzo e cinque uomini, i vigili del fuoco spiegano di essere giunti sul posto e di aver spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno.

Il fuoco pare stesse interessando il vano motore e l'abitacolo del mezzo, estendendosi anche alla vicina siepe di un'abitazione privata. Durante lo spegnimento del mezzo la viabilita è stata interrotta. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 15.40.

Alle 17.45, inoltre, i pompieri scaligeri riferiscono di essere intervenuti per l'incendio di un'autovettura alimentata a Gpl, sulla SP 50/b in via Ca Nova nel Comune di Isola della Scala. Qui i vigili del fuoco, partiti da Verona con un'autopompa e cinque uomini, sono giunti sul posto ed hanno spento le fiamme mediante utilizzo di liquido schiumogeno, evitando così che l'incendio coinvolgesse il serbatoio di Gpl.

L'intervento si è concluso con la messa in sicurezza del mezzo intorno alle ore 18.45. Secondo quanto riportato dai pompieri, non si sono registrati feriti in entrambi gli interventi.