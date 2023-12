Due incendi nel Veronese: 3 case inagibili, 2 persone lievemente ferite e grande lavoro per i vigili del fuoco

Quella di giovedì 30 novembre è stata una serata di grande lavoro per i vigili del fuoco scaligeri, chiamati ad intervenire su due diversi incendi.

Il primo ha avuto luogo nel Comune Bussolengo, in via Livatino, intorno alle 21.30, dove l'incendio di una canna fumaria ha visto impegnati 17 operatori giunti da Verona e Villafranca con 5 mezzi, tra cui un'autoscala.

Una volta arrivati sul posto, i pompieri hanno lavorato fino a tarda notte per contenere le fiamme che avevano interessato il tetto della palazzina disposta su tre livelli e che ospita 8 appartamenti, mentre fortunatamente sono rimasti tutti illesi gli occupanti delle abitazioni.

Dei 450 metri quadrati di copertura, circa 150 sono andati distrutti e al termine delle operazioni, concluse intorno alle ore 3.30, due appartamenti mansardati sono stati dichiarati non fruibili.

Il secondo rogo è divampato intorno alle 22.30 a Villafranca di Verona, in via Locatelli. Sul posto si sono diretti 2 automezzi e 7 operatori da Verona e Bardolino, i quali si sono adoperati per spegnere le fiamme che, per cause ancora in fase di accertamento, si erano sviluppate all'interno di un abitazione al primo piano di una palazzina, interessando mobilio e suppellettili.

Due persone sono rimaste lievemente ferite nell'incendio e sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari.

L'intervento si è concluso, con lo smassamento del materiale interessato e la messa in sicurezza del sito, intorno alle ore 01 ed anche in questo caso è stato necessario dichiarare l'immobile non fruibile.