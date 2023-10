Due immobili sgomberati nella Bassa dai carabinieri: 4 le persone denunciate

Un servizio di contrasto alle occupazioni abusive delle abitazioni disabitate, che spesso si verifica nel territorio della Bassa Veronese, è stato svolto nelle scorse ore dai carabinieri della stazione di Cologna Veneta con il supporto di altri reparti della compagnia di Legnago.

Gli uomini dell'Arma infatti hanno proceduto al controllo di due immobili ubicati a Cologna Veneta e Zimella, all’interno dei quali sono state sorprese 4 persone che li occupavano abusivamente, senza alcuna autorizzazione da parte della proprietà.

Gli individui ritracciati, tutti di nazionalità marocchina, sono stati condotti al Comando di Legnago per la procedura di identificazione e fotosegnalamento. Una volta conclusa, non essendo emersi provvedimenti restrittivi, sono stati invitati a regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale e sono state deferite alla Procura di Verona per il reato di invasione di edificio.

Gli immobili sgomberati sono stati messi nuovamente nel possesso dei rispettivi proprietari, che provvederanno metterlo in sicurezza, al fine di evitare nuove occupazioni abusive.