Nascosti per strada e pronti alla vendita: due etti e mezzo di hashish recuperati in città dalla polizia locale

Neanche durante questi giorni di festa si ferma l'attività del Nucleo Cinofili della polizia locale di Verona, che ha visto l'arrivo delle terza unità. Nel pomeriggio di mercoledì, Rio insieme ad Axel hanno permesso il recupero di oltre due etti e mezzo di hashish tra il piazzale della stazione e la zona di viale Piave.

Droga nascosta e pronta per essere smerciata, riferiscono dal Comando di via del Pontiere, da spacciatori che spesso verrebbero identificati senza averne addosso. Ma l'azione a tenaglia messa in campo dagli agenti con l'ausilio dei cani antidroga della polizia locale nelle aree verdi e nei luoghi più nascosti, avrebbe permesso di togliere la sostanza dalla disponibilità di chi la spaccia.

Nelle scorse ore sono state inoltre identificate 12 persone e controllati 24 veicoli.

«Prosegue senza sosta la presenza costante della polizia locale a presidio del territorio. Estremamente soddisfacente l’apporto delle unità cinofile nel contrasto all’illegalità connessa al consumo di droga nella nostra città», ha commentato l'assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi.