Ubriachi al volante e con dosi di hashish, giovani denunciati e patenti ritirate

Denunce, sequestri di droga e nove patenti ritirate in cinque ore. Questi sono alcuni dei risultati ottenuti dagli agenti della polizia locale di Verona con un'operazione partita alle 13 di ieri e conclusa alle 6 di questa mattina. Un servizio disposto dal comandante Luigi Altamura, in cui sono stati impiegati ufficiali ed agenti del reparto territoriale, del nucleo di polizia giudiziaria e delle unità cinofile della polizia locale.

Dalle 13 di ieri i controlli sono scattati alle fermate degli autobus di Veronetta, in particolare in Via XX Settembre, dove alcuni minori disturbavano i conducenti di Atv, battendo anche i pugni sui veicoli pubblici. Gli agenti hanno identificato 24 studenti, sequestrato una decina di grammi di hashish e segnalato due maggiorenni per detenzione di droga.

I controlli si sono poi spostati nella zona dei bastioni con le unità cinofile. Grazie al fiuto dei cani Pico, Axel e Rio, è stato trovato nascosto un panetto di hashish da un etto e altre dosi disseminate nel prato. Gli operatori hanno identificato 15 persone e 3 sono state segnalate alla prefettura come consumatori di stupefacenti.

Nel corso della notte scorsa, sono stati effettuati numerosi controlli che hanno portato a denunce penali e sanzioni amministrative a conducenti sorpresi alla guida in condizioni alterate. Controlli effettuati anche con nuovi etilometri di ultima generazione.

Nove i guidatori sanzionati in cinque ore. Di questi, otto sono stati controllati dopo essere usciti da un locale nella zona di Via Torbido. Due sono risultati con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, altri due con tasso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro e cinque erano neopatentati. E un posto di blocco è stato posizionato anche in Viale del Lavoro, dove è stato fermato un conducente sorpreso con tasso alcolemico oltre il limite consentito.

Gli agenti hanno controlla anche i passeggeri a bordo del veicoli ed hanno trovato un minore con addosso 12 dosi di hashish. Il ragazzo è stato segnalato alla procura per i minorenni.

Infine, nelle verifiche effettuate in centro storico è stato sanzionato in Via Cappello un cittadino straniero per la vendita abusiva sul suolo pubblico, con il sequestro della merce. E al semaforo di Via Faccio sei cittadini stranieri sono stati sanzionati per accattonaggio molesto.

«Continua il forte presidio del territorio messo in campo in affiancamento a quello delle forze dell’ordine - ha dichiara l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi - La competenza e preparazione degli agenti della nostra polizia locale anche oggi ha dato un forte contributo al contrasto dell’illegalità nel territorio. Il grande impegno ancora una volta è testimoniato dai fatti».