Fermato il giorno del suo compleanno, viene trovato con l'hashish: 19enne in manette

Questo compleanno difficilmente lo scorderà tanto presto. Nella serata di martedì 23 gennaio, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Bonifacio hanno fermato un giovane del posto, italiano, che li avrebbe insospettito con il suo atteggiamento particolarmente agitato e sospetto. È partito così un controllo più accurato nei confronti del 19enne, che proprio martedì festeggiava il compleanno, grazie al quale sarebbero stati rinvenuti, nascosti in un calzino, 7 pacchettini di hashish ritenuti pronti per essere venduti e la somma di circa 100 euro in contanti, ritenuta il frutto dell'attività di spaccio.

Le verifiche si sono spostate poi presso l'abitazione, dove sarebbero venuti alla luce altri 85 grammi della medesima sostanza, un bilancino di precisione e il necessario per confezionare lo stupefacente: in tutto sono circa 90 i grammi di droga sequestrati.

Il 19enne, studente ed incensurato, nella mattinata di mercoledì è stato condotto presso il tribunale di Verona, che ha convalidato l'arresto.

La stessa sera, sono stati invece i carabinieri della stazione di San Giovanni Ilarione ad eseguire l’ordinanza della misura cautelare in carcere nei confronti di un 34enne cittadino marocchino, residente nel Comune di Roncà, in sostituzione di quella già in atto dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'aggravamento della misura cautelare è stato emesso dal gip del tribunale di Verona in seguito alle reiterate violazioni alle prescrizioni imposte precedentemente nei suoi confronti, così come accertato e segnalato alla procura dai carabinieri: l'uomo infatti venne arrestato per il reato di rapina, ai danni di una donna che stava passeggiando, nel giugno 2022 a San Bonifacio.

Concluse le formalità di rito, è stato dunque condotto nel carcere di Montorio.