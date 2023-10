Notte di Halloween, la polizia locale di Verona invita alla prudenza e intensifica i controlli

Poche regole ma da rispettare rigorosamente: individuare un conducente che avrà il compito di rimanere sobrio e riportare tutti a casa al termine dei festeggiamenti, percorrere il percorso più adatto e sicuro, anche se non è il più breve, oppure utilizzare un taxi, mezzi pubblici o telefonare a qualcuno che possa venire a prenderci in caso di indisponibilità del guidatore designato. Questi sono solo alcuni ma fondamentali consigli della polizia locale di Verona per la notte di Halloween, affinché possa essere per tutti una serata di festa.

Negli ultimi anni il 31 ottobre è diventato una ricorrenza alla pari di Capodanno, in particolare tra giovani e giovanissimi, a volte rovinata da alcuni comportamenti irresponsabili che sono tra le principali cause di incidenti stradali. I conducenti che hanno bevuto troppo, o che hanno assunto droghe, possono provocare scontri con gravi conseguenze, sottolineano dal Comando di via del Pontiere, ma anche la stanchezza dopo una lunga giornata di lavoro o studio può giocare brutti scherzi, causando sonnolenza o poca attenzione alla guida durante il rientro dalle feste. A questo si aggiungono anche le condizioni meteo che, in caso di pioggia o maltempo, possono incidere sulla tenuta di strada.

Per questo motivo la polizia locale scaligera invita a mantenere comportamenti adeguati nel segno della prevenzione e della sicurezza stradale, intensificando inoltre i servizi specifici con etilometri, drug-test e telelaser, per controllare conducenti alterati e comportamenti pericolosi.

I cittadini vengono inoltre invitati ad avvisare immediatamente le forze dell’ordine se si notano situazioni sospette o persone alterate alla guida, ulteriori azioni che possono salvare delle vite.

I cittadini stanno dimostrando di recepire i consigli dati dalla polizia locale, perché da quando sono iniziate queste campagne di informazione e controllo la situazione in concomitanza di queste ricorrenze è notevolmente migliorata.

«Il nostro auspicio è che tutti possano festeggiare Halloween in serenità e sicurezza – commenta l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi -. Per questo motivo ci appelliamo al senso di responsabilità di ognuno, per un consapevole consumo di alcol, una guida in condizioni adeguate e per non mettere a rischio la propria vita e quella degli altri».