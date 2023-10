Spaccio di droga in via San Nazaro: la polizia locale di Verona arresta un giovane di 26 anni    

I continui controlli sul territorio da parte della polizia locale hanno portato nel pomeriggio di giovedì 12 ottobre, all’arresto di «uno spacciatore a Veronetta». Lo riferisce una nota del Comune di Verona che spiega come l’uomo in questione sarebbe «un 26enne già protagonista di reati». Quest'utimo, riferiscono da Palazzo Barbieri, sarebbe dunque stato «bloccato dagli agenti mentre vendeva eroina ad alcuni giovani in via San Nazaro».

In base sempre a quanto riportato nella nota del Comune, dopo essere stato consegnato all’autorità giudiziaria, nella mattina di venerdì 13 ottobre il giovane di 26 anni sarebbe stato «processato per direttissima». Il giudice, in base a quanto si apprende, ne avrebbe quindi «convalidato l’arresto». L’uomo, spiega ancora la nota del Comune di Verona, per «effetto del patteggiamento», sarebbe quindi stato «condannato a sei mesi di reclusione e rimesso in libertà con sospensione della pena».