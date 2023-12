Giovane arrestato con l'accusa di aver rubato il cellulare a una donna e diffuso online le sue foto intime

I due si sarebbero incontrati a Verona, lui un ragazzo di 23 anni originario dell'Egitto e che risulterebbe essere senza fissa dimora, lei una donna veronese di 44 anni. Stando a quanto riportato da MilanoToday e secondo le accuse mosse al giovane, sarebbe stato proprio durante quest'incontro che lui avrebbe rubato alla donna il telefono cellulare. In seguito avrebbe quindi pubblicato online alcune fotografie intime di lei, arrivando infine a chiederle dei soldi in cambio della restituizione dello smartphone.

La vittima lo avrebbe quindi denunciato ai carabinieri di Verona, spiegando di essere stata ricattata da quell'uomo dopo un incontro avvenuto a casa di lei. L'arresto del ventitrenne è poi avvenuto il 26 dicembre, quando ad un appuntamento concordato tra il giovane e la donna a Pioltello, nel Milanese, si sono in realtà presentati i carabinieri. L'uomo è stato quindi condotto in carcere a San Vittore. Le accuse mosse nei suoi confronti sono quelle di «furto in abitazione», «tentata estorsione» e «diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite».