Ruba in un'auto e scappa in bici, 23enne incrocia agente fuori servizio che lo blocca

Era fuori servizio il poliziotto che ha bloccato la fuga del responsabile di un furto su un'auto in sosta. Furto che è stato commesso intorno alle 2:45 della notte scorsa a Veronetta. L'arrestato è un 23enne e si è imbattutto nell'operatore delle Volanti mentre scappava in bicicletta. A rincorrere il ragazzo c'era un uomo che aveva assistito alla sottrazione di uno zaino da una vettura parcheggiata in Via San Francesco.

Sono state proprio le grida dell'inseguitore ad attivare il poliziotto, il quale si è messo anche lui a rincorrere il 23enne in bici, raggiungendolo all’incrocio tra Interrato dell’Acqua Morta e Via Carducci. E mentre si avvicinava, il poliziotto ha assistito anche da una breve colluttazione tra il testimone del furto e il responsabile, intenzionato a scappare con lo zaino appena sottratto.

Il tempestivo intervento dell'agente, che si è subito qualificato, ha impedito la fuga del 23enne. Nonostante quest’ultimo abbia tentato a più riprese di allontanarsi, opponendo anche resistenza attiva nei confronti dell’operatore delle Volanti, l'agente non ha desistito e con fatica è riuscito a trattenere il giovane fino all’arrivo della pattuglia dei colleghi in servizio.

Al 23enne sono stati contestati i reati di rapina impropria e di resistenza a pubblico ufficiale. Ed in seguito all’arresto, i poliziotti hanno recuperato lo zaino ed un mazzo di chiavi e sono riusciti a risalire al proprietario che ha riconosciuto i beni come propri, testimoniando che gli erano stati da poco asportati dall'auto.

Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto del ventitreenne ed ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.