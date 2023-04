Furto nella notte in un negozio di bici a Quinto: vetrina sfondata con l'auto

Una "spaccata" notturna è stata messa a segno a Quinto, in via Valpantena a Verona, presso il negozio ed officina MotoCiclidoro. A segnalare l'episodio sono stati anzitutto gli stessi gestori dello storico esercizio commerciale che hanno inoltre pubblicato sui social alcune eloquenti immagini.

In base a quanto si apprende, i ladri avrebbero utilizzato un'auto per sfondare la vetrata del negozio, quindi avrebbero rubato almeno una bicicletta e dei computer. L'amara sorpresa è stata descritta con queste parole dagli stessi titolari del negozio sempre nel loro messaggio sui social: «Ti mancano le parole e pensi a tutti i sacrifici che hai fatto per poi vedere questo. Pensi ai clienti, pensi alle cose che ti hanno portato via ma soprattutto pensi ai danni che hanno fatto a tutti, non solo a noi».

Al momento sull'episodio stanno indagando i carabinieri nel tentativo di risalire ai responsabili. Nel loro messaggio, rivolgendosi ai propri clienti, i titolari dell'officina hanno aggiunto: «Vi chiediamo scusa se ad oggi ci saranno ritardi di qualche genere, siamo già uniti e al lavoro per portare avanti la nostra creatura. Ringraziamo le forze dell’ordine per il tempestivo intervento e tutti quelli che sono passati ad aiutarci. Ripartiamo più forti di prima! Uniti e pronti a rendervi felici ancora una volta!».