Ruba monopattino, viene inseguito dal proprietario e arrestato dai carabinieri

Nel tribunale di Verona sarà giudicato domani, 18 settembre, con rito direttissimo, il 23enne arrestato dai carabinieri del capoluogo perché trovato in possesso di un monopattino e di uno smartphone rubati.

A richiedere l'intervento dei militari è stato il proprietario del monopattino, un cittadino senegalese che si era fermato a bere un caffè in Via Valverde e che si è visto rubare il velocipede dal 23enne. L'uomo ha inseguito il ladro anche in Via Salvo d'Acquisto, dove le sue richieste di aiuto sono state ascoltate dai carabinieri che si trovavano nel comando provinciale.

I militari della stazione di Verona e della sezione radiomobile sono quindi intervenuti a piedi e con le auto di pattuglia e sono riusciti a rintracciare il 23enne nei Giardini Raggio di Sole, dove il giovane si era nascosto e si stava cambiando gli abiti.

Il sospettato del furto del monopattino è stato sottoposto a un controllo da parte dei carabinieri, i quali gli hanno trovato addosso anche uno smartphone rubato venerdì sera a Veronetta ad una giovane turista.

Le refurtive sono state immediatamente riconsegnate ai legittimi proprietari, i quali hanno ringraziato l'Arma per l'intervento.