Entra in un frutteto a Verona e ne fa razzìa: colto con le "mani nel sacco" dalla polizia

Secondo quanto si apprende da una nota della questura di Verona, gli agenti delle Volanti della polizia di Stato hanno arrestato ieri, giovedì 11 novembre, con l'accusa di "tentato furto aggravato", un 53 enne cittadino romeno. Quest'ultimo, spiega la questura, sarebbe stato «colto in pieno giorno all’interno di un frutteto con un sacco ricolmo di frutta rubata».

L’uomo, secondo la ricostruzione dei fatti fornita dalla polizia, si sarebbe avvicinato al frutteto in bici intorno alle ore 12.30, a quel punto avrebbe quindi «aperto un varco nella recinzione metallica utilizzando una tronchese» e si sarebbe poi «introdotto all’interno del fondo, dove ha strappato con violenza la frutta dai rami, danneggiandone alcuni in maniera irreparabile».

Al termine degli accertamenti, l’uomo che, secondo quanto si apprende sarebbe peraltro già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di furti in abitazione, rapine, evasione, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, è stato infine arrestato per tentato furto aggravato. Il bottino, equivalente a «più di 20 kg di frutta», è stato restituito alla proprietaria del campo. Questa mattina, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura del divieto di dimora a Verona.