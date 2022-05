Il tutto si sarebbe verificato intorno alle ore 15 di domenica, nel punto vendita Coin di via Cappello a Verona. Il 28enne è stato segnalato alla polizia dallo stesso responsabile dell’esercizio commerciale che, poco prima, lo avrebbe notato mentre si appropriava della merce e che lo avrebbe poi seguito con sospetto fino alle casse. Giunti sul posto, gli agenti delle volanto hanno svolto alcuni accertamenti che avrebbero consentito loro di recuperare e restituire i capi di vestiario indebitamenti sottratti, il cui valore complessivo ammontava a quasi 750 euro.

Uno dei responsabili del negozio lo ha visto mentre infilava all’interno del suo zaino alcuni capi d’abbigliamento. Grazie ad un arnese artigianale poi trovato in una delle tasche del giubbotto che indossava, in pochi minuti sarebbe riuscito a togliere le placche antitaccheggio da numerosi vestiti esposti sugli scaffali, con l’intento di rubarli.

Uno dei responsabili del punto vendita Coin di via Cappello, a Verona, lo avrebbe notato mentre nascondeva nello zaino dei capi cui aveva tolto le placche antitaccheggio e ha avvisato la Polizia

/ Via Cappello

Furto in un negozio d'abbigliamento: quasi 750 euro in refurtiva recuperati e 28enne in manette