Furto in casa, aggressione al Pronto soccorso e verso i carabinieri: 4 arresti nella Bassa veronese

Quattro persone sono finite in manette nel corso del fine settimana nella Bassa veronese, grazie ai costanti controlli del territorio messi in atto dai carabinieri della Compagnia di Legnago.

Furto in casa

Nel tardo pomeriggio di domenica sono state le pattuglie della stazione di Legnano e del Nucleo Operativo Radiomobile ad arrestare due cittadini stranieri in flagranza di reato. I malviventi infatti sarebbero stati colti sul fatto mentre commettevano un furto all’interno di un’abitazione situata nella frazione di San Pietro, nella quale si sarebbero introdotti dopo aver divelto una finestra. I due sono stati bloccati dai militari e arrestati per furto in abitazione aggravato: interamente recuperata la refurtiva (capi di vestiario e gioielli), che è stata restituita al legittimo proprietario.

Aggressione al Pronto soccorso

Sono stati invece i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile a mettere le manette ai polsi di un 21enne cittadino straniero, che si sarebbe resto autore di un’aggressione ai danni del personale sanitario del Pronto soccorso dell'ospedale di Legnago. Il giovane avrebbe preteso di saltare la fila e ottenere una prestazione sanitaria meno urgente rispetto a quelle delle altre persone presenti, andando così in escandescenza e aggredendo gli infermieri presenti, uno dei quali ha riportato qualche escoriazione. Il 21enne è stato così immobilizzato dalle forze dell'ordine e tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio.

Resistenza a pubblico ufficiale

Infine, a Cologna Veneta, i militari della stazione locale stavano eseguendo un servizio finalizzato al contrasto dell’immigrazione clandestina, quando hanno tratto in arreso un cittadino straniero classe 1999. Senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, alla richiesta dei militari di esibire i propri documenti, il giovane si sarebbe scagliato contro questi con calci e pugni, nel tentativo di sottrarsi al controllo. Uno dei carabinieri è rimasto ferito nell'episodio, tuttavia l’esagitato è stato comunque bloccato e tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Tutte le persone arrestate sono state trattenute in caserma in attesa del giudizio con rito direttissimo, come disposto dall’autorità giudiziaria.