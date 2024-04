Esplosione nella notte, ladri fanno saltare bancomat e scappano coi soldi

È ancora da quantificare il bottino, ma è andato a segno il furto al bancomat di Banca Veronese, a Isola della Scala. I malviventi hanno fatto esplodere lo sportello automatico e sono scappati con il denaro a bordo di un veicolo.

Il colpo è stato messo a segno nella notte tra ieri e oggi, 5 e 6 aprile, intorno alle 4.30. I ladri hanno usato un esplosivo per far saltare il bancomat della filiale di Via Roma. Il botto è stato molto forte ed ha svegliato i residenti della zona, i quali hanno anche sentito il rumore di un'auto che si allontanava a gran velocità.

I carabinieri non sono riusciti ad intercettare i ladri in fuga ma già da questa mattina sono al lavoro per scoprire la loro identità. I militari della sezione scientifica hanno analizzato l'area dell'esplosione, mentre altri colleghi hanno raccolto testimonianze e vagliano le immagini della videosorveglianza.