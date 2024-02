Ruba l'auto di un pensionato, 47enne arrestato in meno di un'ora

Gli rubano l'auto mentre compra il giornale in edicola, ma in meno di un'ora i carabinieri ritrovano il veicolo ed arrestano il ladro.

Non è durata molto la disavventura vissuta ieri, 14 febbraio da un pensionato che aveva parcheggiato la sua Jeep in Via Bacchiglione, a Verona, ed era entrato in edicola per prendere il giornale. L'uomo ha scambiato due parole con gli altri clienti e dopo l'acquisto è tornato al parcheggio dove però la sua auto non c'era più.

Fondamentale è stata la tempestiva chiamata al 112, che ha permesso ai carabinieri della stazione di San Massimo di mettersi subito alla ricerca del mezzo rubato, trovandolo nel giro di un'ora.

Al volante della Jeep rubata, i militari hanno trovato un 47enne di origini siciliane con numerosi precedenti. L'uomo è stato arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato ed è stato trattenuto una notte nelle camere di sicurezza della caserma dei carabinieri di Via Salvo D’Acquisto.

Questa mattina, il 47enne è stato portato in tribunale, dove il giudice ha convalidato l’arresto, sottoposto l’uomo all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed ha rinviato l'udienza ad aprile 2024.