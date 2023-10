A Verona raffica di denunce ed arresti della polizia e per il fine settimana il questore predispone un piano speciale

«Tentata rapina, furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente». Sono questi i reati contestati dalla polizia di Stato a tre soggetti arrestati negli ultimi giorni dalle volanti. Altri diciannove, secondo quanto riferito sempre dalla questura veronese, sono invece i denunciati per «ricettazione, detenzione di sostanze stupefacenti, lesioni personali, minacce, porto abusivo di armi ed oltraggio a pubblico ufficiale».

L’ultimo arresto, in base a quanto si apprende dalla questura, risale a ieri pomeriggio, giovedì 12 ottobre, quando un ventiduenne marocchino si sarebbe introdotto in un ristorante di piazzetta Scala ed avrebbe cercato di «distrarre il personale chiedendo un panino», quindi avrebbe «afferrato la borsa di una cameriera che era appoggiata su uno scaffale della cucina» e, infine, sarebbe «scappato fuori dal locale». L’uomo, spiegano sempre dalla questura, sarebbe però stato rincorso e «bloccato dal cuoco che era rimasto insospettito dai suoi atteggiamenti». Di lì a poco sarebbero poi intervenuti gli agenti delle volanti che lo hanno arrestato per «tentata rapina».

La questura di Verona, inoltre, sottolinea che tra le «moltissime denunce scattate negli ultimi giorni», alcune hanno riguardato «diversi tentativi di furto presso il supermercato Esselunga di viale del Lavoro e di via Colonnello Fincato». E, ancora, un nuovo intervento della polizia di Stato si è tenuto presso il centro commerciale Adigeo da cui, lo scorso fine settimana, la questura fa sapere di aver ricevuto «numerose segnalazioni di tentativi di furto e di rapine». In particolare, infatti, nel pomeriggio di sabato scorso due minorenni italiani sarebbero stati «accerchiati, minacciati e rapinati da alcuni giovani». Quest'ultimi sarebbero poi riusciti a fuggire prima che venisse richiesto l’intervento della polizia.

Per il prossimo fine settimana, in base a quanto si apprende dalla polizia, il questore di Verona ha già predisposto l’intensificazione di «attenti servizi preventivi», nello specifico attraverso un dispositivo di sicurezza che sarà impegnato in controlli mirati volti a concentrare l’attenzione proprio su Adigeo ed aree cittadine considerate dalla questura «a più alto rischio di episodi di microcriminalità e di spaccio di sostanze stupefacenti».