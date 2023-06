I carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni accusato di furti di biciclette a Cerea e Legnago

I carabinieri della stazione di Cerea fanno sapere attraverso una nota adi aver arrestato «un cittadino di nazionalità marocchina, 34enne, senza fissa dimora, con precedenti di polizia». L'arresto, in base a quanto si apprende, è stato compiuto «in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal Tribunale ordinario di Verona - Sezione Penale, su richiesta della locale Procura della Repubblica».

Stando a quanto riportato dai militari dell'Arma, il provvedimento giudiziario sarebbe stato emesso poiché l'uomo in questione risulterebbe «gravemente indiziato di essere l’autore di 3 furti, uno tentato e due consumati, di biciclette». Tali reati sarebbero stati commessi nel periodo tra aprile e maggio 2023, nei Comuni di Cerea e Legnago. In base alla ricostruzione della vicenda operata dai carabinieri, il trentaquattrenne avrebbe agito «da solo» e «profittando dell’assenza di altre persone e di altre circostanze favorevoli», si sarebbe avvicinato ai velocipedi, lasciati dai proprietari incustoditi nei pressi del luogo di lavoro o esercizi commerciali, quindi «dopo aver rotto la catena o il lucchetto» avrebbe infine prelevato la bicicletta «allontanandosi subito dopo e facendo perdere le proprie tracce».

L’indagine, condotta dai carabinieri della stazione di Cerea, avrebbe pertanto consentito di «raccogliere importanti elementi di prova nei confronti dell’indagato», in particolare, spiegano sempre i militari dell'Arma, anche «grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e ai successivi approfondimenti investigativi», i carabinieri sarebbero riusciti a risalire al trentaquattrenne in questione che, all’epoca dei fatti, sarebbe risultato essere «sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un altro furto avvenuto a Nogara lo scorso mese di aprile».

Pertanto, chiariscono i carabinieri nella loro nota, l’esito dell’attività d’indagine trasmessa all’autorità giudiziaria scaligera avrebbe infine «consentito a quest’ultima di emettere una misura cautelare più grave, al fine di impedire la consumazione di altri reati». La persona arrestata, in base a quanto si apprende, al termine delle formalità di rito, è stata condotta presso la casa circondariale di Verona e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. «Per il principio della presunzione di innocenza, - evidenziano in conclusione i militari dell'Arma - la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine, in relazione alla vicenda in questione, sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».