Incendio a Volpino di Zimella: a fuoco un deposito di attrezzi, coinvolto anche un furgone

Le fiamme sono divampate in una struttura di via Borgoletto, all'interno vi erano anche due bombole di GPL

Via Borgoletto

Alle ore 8.30 di oggi, sabato 24 luglio, i vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti in via Borgoletto a Volpino di Zimella per l’incendio di una struttura adibita a ricovero attrezzi. Secondo quanto si apprende, nessuna persona è fortunatamente rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Lonigo e Verona con due autopompe, due autobotti e dodici operatori, hanno circoscritto e spento le fiamme della baracca con all’interno materiale vario. Rinvenute anche due bombole di GPL, coinvolte nelle fiamme. È finito bruciato un furgone Iveco Daily che si trovava parcheggiato vicino alla struttura.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa tre ore.