Fermato in sella ad una e-bike, aveva hashish e marijuana: a casa nascondeva altra droga e quasi 3 mila euro

Era il pomeriggio di domenica quando i carabinieri della stazione di Nogara hanno notato un giovane che si aggirava per le vie del paese con fare guardingo, in sella ad una bicicletta elettrica.

I militari hanno dunque proceduto al controllo del ciclista, identificandolo in un 29enne di origini nigeriane, che fin da subito si sarebbe mostrato molto nervoso. È scattata così la perquisizione personale, che avrebbe permesso di appurare che si trovava in possesso di 10 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi, e della somma di 130 euro in banconote di piccolo taglio. Le verifiche si sono dunque spostate presso la sua abitazione, dove sarebbero stati rinvenuti altri 3 grammi di hashish e 5 grammi di marijuana, divisi in dosi, 5 semi di cannabis indica, 1 bilancino elettronico di precisione, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e ben 2900 euro in contanti, ripartiti all'interno di 4 scatole e ritenuti il frutto dell'attività di spaccio.

Arrestato, il 29enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia di Villafranca di Verona e lunedì mattina è stato giudicato per direttissima: concusa l'udienza, è stato condannato alla pena di 6 mesi di reclusione.