Due feriti in uno scontro tra moto e camion della nettezza urbana: uno in ospedale in codice rosso

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di mercoledì nel Comune di Pescantina.

Stando alle prime informazioni giunte, intorno alle 9.30, una moto ed un camion della nettezza urbana si sarebbero scontrati in via Trento, con una dinamica al vaglio della polizia stradale.

Sul posto è arrivato anche il personale del 118 con automedica, ambulanza ed elicottero, per prestare le prime cure alle persone rimaste ferite: la più grave è stata elitrasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, l'altra è stata invece condotta in codice verde all'ospedale di Negrar.

