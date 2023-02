Scoppia una lite in strada in Borgo Venezia e spunta un coltello: due donne ferite, una è grave

Due persone sono rimaste ferite in una lite avvenuta nella serata di lunedì nel quartiere di Borgo Venezia, a Verona.

Erano circa le 22.30, quando è scoppiato un acceso litigio nella zona di un bar situato in via Zeviani. Le protagoniste sarebbero state due donne in stato di ubriachezza, una delle quali ad un certo punto avrebbe estratto un coltello: nella colluttazione, che sarebbe scoppiata per futili motivi, sono rimaste entrambe ferite e trasportate poi all'ospedale di Borgo Trento, una in codice rosso, l'altra in codice giallo, dal personale del 118 intervenuto con ambulanza ed automedica. La più grave ha subito lesioni all'addome ed è attualmente ricoverata in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri di Verona, per fare luce su quanto accaduto.