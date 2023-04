Ex allenatore condannato a 11 anni e 4 mesi per abusi sessuali su tre minori

Era stato portato in carcere alla vigilia di Natale del 2021. E in carcere ora ci dovrà stare per 11 anni e 4 mesi, in base alla condanna espressa ieri, 19 aprile, dal giudice del tribunale di Verona Luciano Gorra. Un 61enne veronese è stato ritenuto colpevole di aver abusato sessualmente di tre minori. L'uomo è un ex allenatore di una squadra di calcio scaligera. Allenava nelle categorie Esordienti e Giovanissimi e le sue vittime sono proprio alcuni calciatori minorenni a lui affidati.

Minori con cui lui non potrà più avere niente a che fare, visto che nella condanna è contenuta anche l'interdizione in perpetuo da uffici o servizi frequentati prevalentemente da minorenni. E già prima della condanna di ieri, era stato inibito per 5 anni da qualsiasi ruolo all'interno della Figc (Federazione italiana gioco calcio).

A denunciare l'uomo è stata la madre di due adolescenti che oggi hanno 14 e 18 anni. Nei loro cellulari, la donna ha trovato i messaggi che si scambiavano con l'allenatore. Messaggi in cui l'uomo scriveva di amarli e in cui chiedeva ai minorenni di scrivere che anche loro lo amavano. E quando la madre ha chiesto spiegazioni, i figli hanno riferito che dopo gli allenamenti il 61enne li avrebbe toccati nelle parti intime e si sarebbe anche spinto oltre.

Nel suo racconto, fornito a Laura Tedesco del Corriere di Verona, la donna ha spiegato di essere rimasta vedova e che l'ex allenatore avrebbe approfittato della situazione per guadagnare la fiducia dei due minori. Da loro si faceva chiamare "zio" e dopo gli allenamenti li invitava in casa con la scusa di aiutarli nei compiti. Ed è proprio nella sua abitazione che si sarebbero consumati gli abusi.

Dopo la scoperta dei messaggi tra i suoi figli ed il 61enne, la donna è andata dall'uomo e gli ha ordinato di stare lontano dalla sua famiglia. E poi lo ha denunciato insieme alla madre di un altro minore. Le due denunce sono state poi unite in un unico procedimento che ieri si è concluso con la condanna dell'imputato.