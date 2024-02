Cerca senza successo di sfuggire alla vista dei carabinieri: aveva un etto di eroina

La lotta allo spaccio di droga dei carabinieri di Verona, ha portato nei giorni scorsi ad un altro arresto.

Intorno alle 4 di notte del 17 febbraio, una pattuglia dei militari della sezione radiomobile scaligera stava pattugliando via Barruchella, in città, quando ha notato di individui che, vedendo le forze dell'ordine, avrebbero provato a nascondersi dietro un'auto posteggiata in strada. Comportamento che ha insospettito il personale dell'Arma, che ha deciso di effettuare un controllo, ma quando gli operatori si sono avvicinati, uno dei due sarebbe scappato via in fretta e furia, facendo perdere le proprie tracce. L'altro individuoinvece avrebbe cercato di liberarsi di un involucro gettandolo sotto una vettura, ma non è riuscito a sfuggire ai carabinieri che lo hanno immediatamente bloccato.

Il narcotest ha poi confermato che nel pacchetto lanciato a terra dall'uomo erano contenuti 104 grammi di eroina di ottimo taglio, che sarebbero stati pronti per la vendita.

Per il 28enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine ed irregolare sul suolo italiano, è dunque scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, una volta informata la Procura di Verona, è stato condotto nel carcere di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.