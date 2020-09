«Mi stava tremando la casa sotto i piedi. Pensavo fosse un terremoto»

Intervistato da Luca Ciuffoni, un residente della palazzina dove venerdì mattina si è verificata una forte esplosione all'interno di un appartamento, racconta quei concitati momenti, con il fumo saliva nella sua abitazione del secondo piano dove si trovava con la madre: «Ci siamo svegliati con un fortissimo boato. Mi stava tremando la casa sotto i piedi».

Il giovane poi racconta delle difficoltà incontrate nell'abbandonare l'appartamento: «Abbiamo provato ad uscire da casa nostra, però non potevano. C'era troppo fumo ed era "ardente", ti ustionava». Come già sostenuto da un'altra residente della zona inoltre, anche il ragazzo sostiene che non si sia trattato di un incidente: «È stata una cosa volontaria».

Partite le indagini su quanto accaduto.