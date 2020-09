Boato a Veronetta per l'esplosione in una palazzina: ustionato un uomo

L'esplosione dell'appartamento di una palazzina sarebbe stata registrata intorno alle ore 8 di venerdì mattina in città, nel quartiere di Veronetta. L'episodio si sarebbe verificato in via San Giovanni in Valle, non lontano dalle scuole Rubele.

Sul posto si sono diretti, oltre alle forze dell'ordine i vigili del fuoco con una quindicina di unità e il personale del 118, con quattro ambulanze, due automediche e un mezzo di coordinamento sul posto.

AGGIORNAMENTO ORE 9 - Sono 6 le persone interessate dall'esplosione dell'alloggio Agec di via San Giovanni in Valle, a Verona. Stando a quanto riportato dai soccorritori, quattro sarebbero sostanzialmente illese, mentre un ferito avrebbe riportato gravi ustioni sul 70% del corpo e diversi traumi: si tratterebbe di un veronese classe 1969, che è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Una donna residente ad uno piani superiori, costretta a letto da una frattura, sarebbe a sua volta stata trasportata a Borgo Trento per aver inalato del fumo.

Sul posto anche la Polizia Locale, la Polizia di Stato ed i carabinieri, che indagano su quanto avvenuto.

+++ATTENZIONE+++EVITARE TRANSITO IN ZONA PIAZZA ISOLO VIA SANTA CHIARA VICOLO SAN GIOVANNI IN VALLE — Verona Mobilità (@Veronamobile) September 18, 2020

Notizia in aggiornamento

