Dolosa l'esplosione di Veronetta? «Da giorni diceva che doveva commettere un reato»

«Frequenta il bar che c'è qua in piazza Isolo e tante persone avevano sentito questa dichiarazione rilasciata proprio da lui, che doveva commettere qualche reato». È Maria, residente vicino all'appartamento di via San Giovanni in Valle, dove venerdì mattina si è verificata una violenta esplosione, a raccontare le intenzioni manifestate (non si sa se effettivamente messe in pratica) nei giorni scorsi dall'uomo che lo abitava.

Udito al bar che frequentava in piazza Isolo mentre affermava che «doveva commettere qualche reato», nei giorni precedenti avrebbe ricevuto lo sfratto definitivo dalla casa.

Maria inoltre ha raccontato della «rabbia» per i mancati provvedimenti presi in precedenza nei confronti dell'uomo, che sarebbe stato oggetto di diverse denunce e per il quale sarebbe stato creato anche una sorta di «comitato di quartiere» per segnalare tale situazione.