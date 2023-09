Carabinieri e polizia locale sgomberano un edificio nella Bassa: sette denunciati

I carabinieri della stazione di Legnago, insieme al personale della polizia locale, nei giorni scorsi hanno svolto il controllo di un immobile situato nella frazione di Vangadizza, all’interno del quale sono state sorprese 7 persone che occupavano abusivamente lo stabile, senza alcuna autorizzazione da parte della proprietà.

Gli individui rintracciati, tutti di nazionalità marocchina, sono stati accompagnati al Comando dell'Arma della compagnia legnaghese per le procedure di identificazione e fotosegnalamento, al termine delle quali, non essendo emersi provvedimenti restrittivi, sono stati invitati a regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale e deferito alla procura per il reato di invasione di edificio.

L'ennesimo servizio svolto dal carabinieri e polizia locale per contrastare le occupazioni abusive, ha consentito di mettere nuovamente l'immobile sgomberato a disposizione del proprietario, che provvederà a metterlo in sicurezza al fine di evitare che il fatto si ripeta.