Segnalata una violenta lite a Verona: i carabinieri arrestano due persone

I carabinieri della sezione Radiomobile di Verona riferiscono in una nota di essere intervenuti presso uno spazio verde adiacente al centro commerciale "Adigeo", dove in precedenza sarebbe stata segnalata «una violenta lite tra tre cittadini nordafricani». Al loro arrivo, i militari spiegano di aver proceduto anzitutto a dividere i contendenti e, pur «con non poche difficoltà», sono poi riusciti a disarmare uno di questi mentre pare stesse cercando di «colpire ripetutamente un connazionale con un masso».

Dopo l’accompagnamento in caserma ed al termine dei controlli, i militari dell'Arma riferiscono che sarebbe altresì emerso che le persone coinvolte nell'episodio sarebbero inoltre state «in possesso di oggetti, asportati poco prima da un’automobile, parcheggiata proprio nei pressi del citato centro commerciale». La refurtiva, chiariscono i carabinieri, è stata quindi immediatamente riconsegnata al legittimo proprietario.

Per due "litiganti" nello specifico, i carabinieri fanno sapere che è scattato l’arresto, in particolare «alla luce dell’aggressione e della condotta antisociale» che entrambi avrebbero mantenuto «durante tutte le fasi del successivo intervento». Tutti e tre i soggetti controllati, precisano ancora i militari dell'Arma, sono stati inoltre deferiti all’autorità giudiziaria «per il reato di ricettazione».

La nota dei carabinieri, infine, precisa che «la misura è stata adottata d’iniziativa da parte del comando procedente e che, per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini in relazione alle attività in questione sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».