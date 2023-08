Controlli dei carabinieri a Peschiera del Garda: due arresti per tentati furti in casa e in un negozio

I carabinieri della compagnia di Peschiera del Garda, in questo periodo estivo di piena affluenza turistica, fanno sapere di aver intensificato i servizi di controllo del territorio sulla riviera gardesana. Nel complesso, l’attività di natura preventiva vede quotidianamente coinvolte diverse pattuglie delle stazioni competenti per il territorio e dell’aliquota radiomobile, con servizi di prevenzione ad alta visibilità, finalizzati soprattutto al contrasto dei fenomeni di microcriminalità ed illegalità.

I militari della compagnia arilicense, in particolare, hanno svolto posti di controllo, rinforzati da più pattuglie, lungo le principali vie di comunicazione ed accesso alle cittadine rivierasche, caratterizzate da un intenso flusso di turisti, controllando numerosi veicoli e persone. Negli ultimi giorni, i militari dell’aliquota radiomobile di Peschiera, allertati da un residente, riferiscono si aver arrestato per «tentato furto in abitazione», un cittadino italiano di 36 anni. Quest'ultimo, secondo quanto riportato dai militari dell'Arma, si sarebbe «introdotto all’interno del garage di un’abitazione sita nel centro abitato».

Successivamente, nell’ambito del pattugliamento del centro urbano, i carabinieri rivelano di aver arrestato anche «un cittadino ecuadoregno di 51 anni», il quale sarebbe stato «sorpreso dal responsabile di un esercizio commerciale mentre tentava di impossessarsi di alcuni capi di abbigliamento». L’uomo è stato quindi preso in consegna dai militari e arrestato per «tentato furto». La nota dei militari precisa che «per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda in questione sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».

Da ultimo, i militari dell'Arma spiegano che l’intensificazione dei servizi proseguirà per tutto il mese di agosto, quando l’affluenza turistica raggiunge il suo apice. In particolare, è previsto lo svolgimento di specifici servizi di prevenzione e contrasto attraverso un mirato impiego di uomini e mezzi, per «una capillare perlustrazione del territorio».