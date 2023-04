Travolta da un treno, donna deceduta alla stazione di Domegliara

Investita da un treno regionale, così una donna ha perso la vita oggi pomeriggio, 15 aprile, all'altezza della stazione di Domegliara, a Sant'Ambrogio di Valpolicella. La vittima è stata travolta dal convoglio verso le 14 sulla tratta Verona-Brennero. Tratta che è stata chiusa al traffico ferroviario in entrambi in sensi di marcia per permettere a polizia e autorità competenti di procedere con le indagini. Una chiusura che è andata avanti per più di tre ore e che ha imposto modifiche alla normale circolazione dei treni.

Oltre che dalla polizia, il luogo dell'incidente è stato raggiunto anche dal personale del 118, che però ha potuto solamente constatare il decesso della donna. E dal distaccamento di Bardolino, cinque vigili del fuoco sono arrivati con un mezzo per dare assistenza ai circa 400 passeggeri del treno bloccato dall'incidente. A tutti sono state offerte delle bottigliette di acqua messe a disposizione da un supermercato della zona.

Impossibile per Trenitalia garantire il regolare flusso ferroviario. Alcuni treni sono rimasti a lungo fermi alle stazioni di Verona Porta Nuova, Trento e Domegliara perché impossibilitati a passare sulla tratta interessata dall'incidenti. Grandi ritardi per i veicoli ad alta velocità ed anche per i treni regionali. E proprio per i regionali è stato attivato un servizio sostitutivo di autobus per coprire gli spostamenti tra Domegliara e Verona.