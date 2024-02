Coppia di pusher in manette: sequestrati quasi 4 etti di eroina e più di 40 mila euro in contanti

Un altro colpo al traffico di stupefacenti è stato inferto nei giorni dal personale della questura di Verona.

Nella tarda serata del 19 febbraio, nel corso di alcuni servizi specifici, gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile hanno svolto un controllo di un'auto nel parcheggio del centro commerciale Galassia di San Giovanni Lupatoto, sulla quale era appena salito un cittadino albanese classe 1986, pluripregiudicato per traffico di stupefacenti. Le operazioni avrebbero permesso di trovare l'individuo in possesso di un involucro contenente 360 grammi di eroina, oltre a 860 euro in contanti, ritenuti il frutto dell'attività di spaccio.

Poco dopo, a Verona, i poliziotti hanno invece sottoposto a controllo la compagna del 37enne, che sarebbe stata notata mentre usciva dall'abitazione di quest'ultimo. La donna, a sua volta di nazionalità albanese ma 7 anni più giovane, sarebbe stata trovata in possesso di una grossa mazzetta di banconote, per un ammontare di ben 29150 euro.

Le perquisizioni si sono infine spostate nell'appartamento del 37enne, dove sarebbe stato trovato un altro involucro, nascosto dentro un cassetto della cucina, contenente 22 grammi di eroina. Rivenuti anche due grossi sacchetti, rispettivamente del peso di 1310 grammi e 1185 grammi, contenenti una sostanza polverosa di colore beige (verosimilmente sostanza da taglio), altre mazzette di soldi per un totale di 11580 euro, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento della droga.

Per i due sono dunque scattate le manette e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati condotti nella casa circondariale di Montorio. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice ha disposto solo nei confronti del 37enne la misura della custodia cautelare in carcere.

L’intera somma di denaro rinvenuta, pari a 41.590 euro, è stata invece sottoposta a sequestro preventivo, in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio.