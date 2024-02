San Bonifacio, controlli a tappeto: due arresti, una denuncia e un consumatore di droga segnalato

Due arresti, una denuncia ed una persona segnalata alla prefettura per uso di sostanze stupefacenti. È il bilancio dei controlli serrati in centro città, messi in atto dai carabinieri della Compagnia di San Bonifacio lunedì 5 febbraio, a partire dalle prime ore del mattino.

Nello specifico, i militari hanno arrestato un 23enne cittadino marocchino, già gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora in un comune nella provincia di Varese e colpito ora da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’autorità giudiziaria di Milano, perché rintracciato la scorsa settimana a San Bonifacio, dove aveva allestito a giaciglio di fortuna una stanza in un edificio in stato di abbandono.

Un secondo individuo di origini magrebine è stato invece rintracciato dai carabinieri e sottoposto ai domiciliari nella sua residenza di Belfiore, dando così esecuzione ad un provvedimento emesso dai magistrati di Bolzano: il 31enne dovrà scontare una pena detentiva residua di 6 mesi per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il servizio straordinario di controllo del territorio ha visto impiegate pattuglie del norm e della stazione locale. Il personale dell'Arma ha denunciato un uomo residente a Cazzano di Tramigna, dopo averlo fermato a bordo della sua auto in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Questi si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'alcol test, mentre un altro giovane del posto è stato trovato in possesso di modica quantità di droga e quindi segnalato alla prefettura per uso personale: in entrambi i casi le vetture sono state sequestrate ed affidate ad una ditta convenzionata del posto.

I controlli sono stati estesi alla stazione ferroviaria, degli autobus e ad alcuni immobili in stato di abbandono di San Bonifacio e nelle zone adiacenti, e rivolti in particolare al contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina.