Polizia locale in strade, piazze e negozi. Sboarina: «Nessuna problematica»

Quartieri di Verona costantemente sotto controllo, per la sicurezza dei cittadini e per il quieto vivere. L'altra sera, 15 luglio, gli agenti della polizia locale erano di pattuglia con controlli straordinari in Borgo Venezia, Borgo Trento, Borgo Roma, Veronetta, Montorio, Borgo Trieste e sulle Torricelle. Le verifiche hanno riguardato attività economiche, ma anche piazze e strade, giardini e parchi per monitorare che non vi fossero assembramenti.

Negli esercizi commerciali controllati dalla polizia amministrativa non sono risultate irregolarità né tanto meno schiamazzi o musica alta. Tra le persone identificate, un cittadino italiano è stato trovato con 5 grammi di cocaina e la patente gli è stata immediatamente ritirata.

Tutto tranquillo e senza assembramenti in Borgo Venezia e Borgo Trieste, dove gli agenti hanno controllato le aree verdi di Via Pegrassi, Via della Torre, Piazza Don Cavalleri, Via Verdi, il giardino Franco Donatoni, Via Rigoletto ed un bar di via Caliari.

In Borgo Trento, verifiche all'area verde di Via Abba e in alcuni esercizi pubblici.

In Borgo Roma, sono stati fatti diversi passaggi nei parchi San Giacomo e Santa Teresa, dove sono state identificate 4 persone. E poi attorno al Policlinico e in Piazzale Scuro.

A Veronetta, monitorate Via XX Settembre, Via San Vitale e Interrato dell'Acqua Morta. In questa zona, è stato fermato un cittadino senegalese intento a vendere braccialetti e collanine. All'uomo, identificato per l'allontanamento, è stata sequestrata la merce. L'abusivo è stato anche multato per commercio senza autorizzazione.

A Montorio, sono stati fatti vari passaggi nel quartiere e in uno dei bar della frazione.

Sulle Torricelle, infine, sopralluogo all'area verde di Castel San Pietro dove erano stati segnalati alcuni ragazzi all'interno del parco.

«La presenza costante dei nostri agenti nei quartieri è una garanzia per tutti i cittadini, oltre che un deterrente importante contro la micro criminalità - ha spiegato il sindaco Federico Sboarina - Le pattuglie monitorano la città e i risultati si vedono. Non riscontrare problematiche significa che abbiamo colto nel segno, il lavoro continuo fatto sul territorio ripaga. Si è capito che non c’è sosta alle verifiche e non ci sono zone franche. Un impegno a 360 gradi per la sicurezza, il decoro e la vivibilità della nostra città da San Michele a Borgo Milano, da Verona Sud a Poiano».

«Lo sforzo dei nostri agenti è davvero importante - ha affermato l'assessore alla sicurezza Marco Padovani - E i cittadini fanno squadra continuando a segnalare; chiamate e mail che vengono verificate in tempo reale. In questa maniera abbiamo innescato un sistema rapido di controllo che scoraggia l'irregolarità o i fenomeni illeciti. Un grazie va alla nostra polizia locale per l'attività costante a servizio del territorio, soprattutto in queste settimane. La città è tornata ad ospitare tanti eventi e visitatori stranieri, ma non per questo l’attenzione per i quartieri è diminuita, anzi l'operazione "Estate sicura" è più che mai attiva».