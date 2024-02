Controlli della polizia locale a Verona: prostituta e cliente sorpresi in auto all'uscita degli studenti

Procede l’intensa attività di controllo sul territorio comunale di Verona da parte della polizia locale, intervenuta lunedì in piazzale Guardini per garantire sicurezza nell’area e soprattutto salvaguardare il tragitto scuola-stazione che gli studenti percorrono quotidianamente.

Grazie alla segnalazione di una passante, durante l’uscita degli studenti sono stati sorpresi una prostituta e un cliente nell’atto di consumare un rapporto sessuale completo all’interno di un’auto. Entrambi privi di regolare permesso di soggiorno sono stati segnalati per atti osceni in luogo pubblico dagli agenti del nucleo operativo di polizia giudiziaria.

Il reparto Motorizzato ha invece sequestrato un autocarro con targhe francesi di altri veicoli. Grazie al Laboratorio Analisi Documentali è stato possibile accertare che il veicolo su cui dovevano essere apposte le targhe era stato importato alcuni anni fa in Italia. Al responsabile di un’impresa edile di Oppeano sono stati notificati numerosi verbali, compresa la mancanza di copertura assicurativa e varie violazioni sull’utilizzo delle targhe, sequestrate così come l’autocarro.

Gli agenti hanno inoltre identificato 36 persone e altri 484 veicoli sono stati controllati con Giano, con 52 violazioni per vari articoli del codice della strada. Per la prossima settimana l’Amministrazione comuale ha previsto un tavolo tecnico con vari assessori e aziende municipalizzate per rispondere alle numerose richieste di miglioramento delle condizioni di sicurezza del piazzale.