Controlli sulla Gardesana nel weekend: guida in stato di ebbrezza e violazioni sanzionate

Nel corso del fine settimana appena trascorsi, i carabinieri della stazione di Torri del Benaco hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale lungo la Gardesana Orientale, dove il traffico si è notevolmente intensificato come sempre accada con l'inizio della stagione turistica.

Con lo scopo di garantire la sicurezza stradale e consentire il passaggio ordinato dei veicoli verso le zone balneari, i militari hanno aumentato i servizi di perlustrazione per tutto l’arco del weekend, impiegando anche il personale di rinforzo inviato sul lago per la stagione estiva dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comando Legione Veneto.

Al termine dei controlli si contano due denunce in stato di libertà a carico di altrettanti conducenti sorpresi a guidare in stato di ebrezza ed a cui è stata ritirata la patente. Una persona è stata invece segnalata al prefetto per uso di sostanze di stupefacenti, in quanto sorpresa con poco più di un grammo di hashish.

Infine altri tre conducenti sono stati sanzionati per gravi infrazioni al codice della strada, due delle quali hanno comportato la sospensione dalla circolazione di altrettanti veicoli a cui non era stata effettuata la revisione.