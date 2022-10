Guida in stato di ebbrezza e droga: sanzioni e denunce dopo i controlli in Valdonega e Torricelle

Due persone denunciate e due multate per guida in stato di ebbrezza, altre due sono state denunciate per detenzione di sostanze stupefacenti e due invece sono state segnalate consumatori di droga, infine quattro sono state sanzionate per violazioni del codice della strada. È questo il bilancio del fine settimana di controlli serrati svolti dai carabinieri del comando provinciale di Verona che, con l'impiego di diverse pattuglie delle stazioni e della sezione radiomobile della compagnia, hanno battuto il territorio in particolar modo nei quartieri di Valdonega e delle Torricelle, frequentati durante i weekend anche da giovani provenienti da fuori città.

I controlli sono scattati dalle 23 alle 5 di sabato notte, per contrastare la microcriminalità e prevenire i reati connessi alla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti. In totale sono stati sottoposti a controllo una quarantina di veicoli e circa 100 persone, molte delle quali fermate anche a piedi.

Due ragazzi sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per guida in stato in ebbrezza, essendo stati fermati con un valore alcolemico superiore agli 0,8 g/l, mentre per altri due è scattata la sanzione amministrativa: in tutti e quattro i casi le patenti sono state ritirate. Nei confronti di altri quattro automoblisti inoltre sono state contestate alcune violazioni del Codice della Strada, relativamente soprattutto a condotte che maggiormente creano pericolo alla sicurezza degli utenti.

Quattro individui invece sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo, in quanto trovati in possesso di piccole dosi di marijuana e hashish: nei loro confronti è dunque scattata la sanzione amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente. A questi infine si sono aggiunte due denunce nei confronti di altrettanti individui: un giovane di origine tunisina, trovato in possesso di 4 involucri di cellophane contenenti 4,5 grammi di hashish e un involucro contenente 1,3 grammi di marijuana, e un cittadino marocchino, già con precedenti, che aveva 19,5 grammi di hashish suddivisi in tre involucri.