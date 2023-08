Controlli nel Basso Garda: liti sedate, droga e veicoli non a norma sequestrati

Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato svolto nei giorni scorsi nella zona del Basso Garda dai carabinieri della Compagnia di Peschiera, per monitorare i flussi turistici sulla costa lacuste orientale e nei Comuni limitrofi, tutelando la sicurezza di visitatori e residenti. In particolare, i servizi hanno riguardato la lotta allo spaccio di droga, la sicurezza stradale e la volontà di assicurare una movida sicura, intensificando in maniera mirata i controlli delle attività commerciali e delle principali arterie stradali.

Durante queste attività, il personale dell'Aliquota Radiomobile è intervenuto in Valeggio sul Mincio, dove era stata segnalata una lite tra cittadini stranieri. Arrivati sul posto, i carabinieri alla fine hanno tratto in arresto un 27enne di origini marocchine, il quale, durante l'intervento, avrebbe dato in escandescenza scagliandosi contro di loro con spallate e gomitate. Offese e minacce sarebbero state rivolte ripetutamente alle forze dell'ordine e, mentre veniva ammanettato, l'uomo avrebbe aggredito uno dei militari procurandogli delle lesioni.

In questa occasione è stato anche denunciato in stato di libertà, per falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità personale, un 29enne anche lui di origine marocchina e coinvolto nella lite.

Il 27enne arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando di Peschiera in attesa del rito direttissimo, all'esito del quale il provvedimento è stato convalidato.

A Peschiera invece, i carabinieri della stazione locale, con il supporto dei colleghi di altre stazioni, hanno controllato complessivamente 41 mezzi ed 85 persone, segnalandone 4 per possesso personale di stupefacenti, sequestrando complessivamente 3,5 grammi di marijuana e circa 30 grammi di hashish.

Per quanto riguarda i controlli alla circolazione stradale, militari di Peschiera hanno effettuato due sequestri amministrativi di altrettanti autoveicoli, ai sensi dell’art. 193 del Codice della Strada ("Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile"), mentre militari della stazione di Valeggio sul Mincio hanno bloccato un ciclomotore che non si è fermato all’alt ed era condotto controsenso da un 15enne senza patente: all’esito dei controlli, il motorino risultava essere non immatricolato e pertanto è stato sequestrato ai fini della confisca.