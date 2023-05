Negli slip nasconde un chilo di "fumo", 24enne in manette. Segnalati gli altri in auto con lui

Negli slip avrebbe avuto nascosto un chilogrammo di hashish, il 24enne italiano tratto i arresto nei giorni scorsi dai carabinieri della sezione radiomobile di Verona.

I militari hanno fermato in via Torbido un veicolo ritenuto sospetto, a bordo del quale viaggiavano quattro giovani, risultati essere tutti residenti nella provincia di Bergamo. Il controllo che ne è scaturito, avrebbe permesso alle forze dell'ordine di scoprire che il passeggero di 24 anni nascondeva 10 panetti di "fumo", ciascuno del peso di 100 grammi.

Gli altri tre ragazzi presenti sulla vettura sarebbero stati invece trovati in possesso di modiche quantità di hashish, cocaina e mdma, così sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di stupefacenti, mentre al guidatore è stata ritirata la patente ai fini amministrativi.