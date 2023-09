Chat per indicare la posizione delle pattuglie di polizia, denunciato l'amministratore

Aveva creato un gruppo su Whatsapp i cui membri potevano segnalare la presenza di pattuglie della polizia sul territorio della provincia di Mantova e delle province vicine, compresa quella di Verona. Un gruppo che è cresciuto a dismisura raggiungendo il limite massimo di partecipanti. E così l'amministratore ne ha creato un secondo, sempre con lo stesso scopo. Uno scopo giudicato illecito dagli investigatori della questura di Mantova e della polizia postale, che hanno scoperto le chat ed hanno denunciato l'amministratore, contestandogli vari reati tra cui l'interruzione di pubblico servizio.

Il denunciato è un residente di Porto Mantovano, la cui abitazione è stata perquisita dagli agenti e tutto il materiale informatico in suo possesso è stato sequestrato.

I poliziotti hanno infatti scoperto che alcuni membri dei gruppi Whatsapp gestiti dal denunciato avevano precedenti per reati contro il patrimonio e reati legati allo spaccio di droga. E la conoscenza della posizione delle pattuglie avrebbe permesso loro di evitare quelle strade in cui sarebbero potuti incappare in posti di blocco o in controlli di polizia.

La chat era inoltre un luogo dove i membri potevano dare sfogo alle frustrazioni con insulti nei confronti delle forze dell'ordine e delle loro attività.

Le indagini ora si concentreranno sulla documentazione informatica sequestrata, in cui gli investigatori contano di trovare elementi in grado di incriminare anche alcuni membri dei gruppi.