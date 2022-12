Casello di Verona Sud e tangenziale: code e rallentamenti per raggiungere la città

Dopo quella di giovedì, anche quella del 9 dicembre dà l'idea di essere una giornata di grande afflusso a Verona.

Nella mattinata di venerdì sono state registrati disagi in entrata alla città, sia dal sito Veronamobile, sia da quello dell'autostrada A4. Al casello autostradale di Verona Sud sono state indicate code anche di 5 chilometri in uscita, con la polizia locale impegnata a deviare il traffico. Rallentamenti anche in tangenziale sud, soprattutto in direzione di Verona nord, sempre all'altezza degli svincoli che portano in città.

Chiusa al traffico piazza Brà per l'allestimento dei banchetti di Santa Lucia.