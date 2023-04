Casello di Verona Est chiuso per una notte per chi si mette in viaggio verso Venezia

Prosegue la serie di interventi lungo l'autostrada A4, con possibili disagi per i viaggiatori.

Il riposizionamento delle barriere New Jersey verrà svolto dal Consorzio Iricav due, nell'ambito della realizzazione del lotto Brescia-Verona della linea ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia. Motivo per cui al casello di Verona Est verrà chiuso lo svincolo di entrata per i viaggiatori diretti a Venezia dalle ore 23 di martedì 4 alle ore 3 di mercoledì 5 aprile.

La Provincia di Verona ha invece comunicato che, per i lavori di messa in sicurezza programmati sui ponti militari sul Vaio Falconi e sul Vaio Spazzacamina, verrà sospesa la circolazione su un tratto della strada provinciale 14, fra Erbezzo e Passo Fittanze, dall’11 aprile al 16 giugno. Per garantire il collegamento tra le due località, verrà riaperto in anticipo il tratto, soggetto a chiusura invernale, della strada provinciale 14/DIR tra Passo Fittanze e il Bivio del Pidocchio, all’intersezione con la viabilità comunale da e per Erbezzo.

Contestualmente, sempre sulla 14/DIR, verrà sospeso il limite alla circolazione dei veicoli superiori alle 3,5 tonnellate per i mezzi dei frontisti e degli operatori commerciali diretti ai frontisti.