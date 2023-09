La nascondevano sotto terra, coppia di spacciatori di eroina in carcere

Ieri mattina, 31 agosto, due giovani accusati di spaccio sono stati portati in carcere dai poliziotti di Verona su ordine del gip del tribunale scaligero. I due, irregolari sul territorio italiano, erano già stati oggetto d'indagini in passato. Indagini che hanno fatto emergere la loro attività di spaccio di stupefacenti nei territori di Zevio, Bovolone, Cerea e Legnago.

La squadra mobile della polizia di Verona, in due distinte attività, ha sequestrato alla coppia oltre un chilo e 200 grammi di cocaina. E i due erano stati arrestati lo scorso 20 maggio a Cerea, perché colti nella flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Ora, la loro misura cautelare è stata aggravata perché a loro carico gli investigatori hanno scoperto elementi probatori tali da ricollegare entrambi all'ulteriore sequestro di droga avvenuto il 16 maggio in un appezzamento di terra isolato, in Via Guasti ad Angiari. Il terreno veniva utilizzato per interrare lo stupefacente poi destinato allo spaccio in tutta la Bassa Veronese.