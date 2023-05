Eroina e cocaina per Bassa ed Est veronese sotterrate in un campo: quasi 2 chili sequestrati e 3 arresti

Secondo le forze dell'ordine, stavano inondando di eroina la zona compresa tra la Bassa e l'Est Veronese, nei territori di Zevio, Bovolone, Cerea e Legnago. Da tempo dunque la coppia di presunti spacciatori tunisini, già noti alle forze di polizia, era finita sotto la lente d'ingrandimento degli uomini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, i quali, nel corso di numerosi servizi di appostamento, avrebbero scoperto che i sospettati interravano in appezzamenti di terreno considerevoli quantitativi di droga, per poi dissotterrare involucri preconfezionati destinati allo spaccio al dettaglio.

A carico della coppia di tunisini gli operanti avrebbero sequestrato due panetti di eroina del peso complessivo di 1100 grammi, interrati in un terreno a Cerea. Inoltre, in prossimità di un cartello di segnaletica stradale, sarebbe stato rinvenuto un involucro contenente circa 80 grammi di cocaina.

Così, intorno alle ore 16 del 20 maggio, sempre a Cerea, gli inquirenti della Squadra Mobile hanno proceduto all’arresto di tre cittadini tunisini colti nella flagranza del delitto di concorso in detenzione ai fini di spaccio di 516,40 grammi di eroina.

Il ritrovamento

Dalla questura spiegano che il personale si era appostato per monitorare gli spostamenti degli uomini segnalati: verso le 14 avrebbero avvistato un'auto che si è accostata a margine della carreggiata in Via Guasti, ad Angiari, parcheggiandosi nei pressi di un appezzamento terreno isolato, lontano dal centro abitato. La vettura è ripartita poco dopo in direzione di Cerea e gli agenti a quel punto avrebbero potuto constatare che nel campo vicino al quale si era fermata erano appena state scavate due grosse buche, dalle quali sarebbe stata verosimilmente dissotterrata della sostanza stupefacente.

Dopodiché il veicolo avrebbe continuato ad aggirarsi in quelle zone, fino a quando i poliziotti non avrebbero accertato che si trovava nuovamente parcheggiato ad Angiari, nello stesso punto dove era stato notato in precedenza e dove erano state scoperte le buche. Questa volta il personale di polizia si è diretto verso il campo e ha sorpreso tre uomini mentre scavavano delle buche con alcuni attrezzi da lavoro: badili, picconi e zappe.

Una volta bloccato ed identificato il trio, è partita un'approfondita perquisizione nell'area che ha portato al sequestro di arnesi da lavoro utilizzati per fare le buche e di un chilogrammo circa di eroina, mentre quella personale a carico di uno dei tre ha portato alla luce la somma di 800 euro in contanti, ritenuta il frutto dell'attività illegale. Le operazioni poi sono state estese all'interno dell'abitazione di Cerea dove sarebbe stata trovata, all’interno del forno della cucina, una mattonella da 516,70 grammi di eroina, mentre nell'intercapedine del sottotetto al primo piano era presente un bilancino di precisione funzionante.

Per i tre è dunque scattato l'arresto e, concluse le formalità di rito, sono stati condotti a Montorio su direttiva del Pubblico ministero di turno, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Martedì mattina il giudice ha disposto per due di loro la custodia cautelare in carcere.