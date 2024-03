In prova ai servizi sociali, vìola la misura e viene portato in carcere dai carabinieri

Le continue violazioni della misura alternativa gli hanno spalancato le porte del carcere, dove è stato accompagnato dai carabinieri.

Sono stati i militari della stazione di Monteforte d'Alpone, nella serata di martedì, a trarre in arresto un 37enne di origine indiana residente nella zona, in quanto destinatario di un'ordinanza di sospensione provvisoria della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali e di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona.

Un provvedimento che, come detto, è scaturito in seguito alle reiterate violazioni della concessione di affidamento in prova ai servizi sociali, a cui il 37enne era sottoposto dopo essere stato condannato per i reati di rapina e lesioni personali, consumati in concorso con altri connazionali nel 2020 nel Milanese.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Montorio a disposizione dell’autorità giudiziaria.