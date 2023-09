Altra aggressione nel carcere di Montorio, USPP: «Servono uomini, mezzi e più rispetto delle regole»

Un altro grave episodio sarebbe avvenuto all'interno del carcere di Montorio. Lunedì mattina «si è verificata un altra aggressione nei confronti di un ispettrice della polizia penitenziaria; sembrerebbe infatti che un detenuto di origine straniera, chiamato in ufficio per parlare con l'ispettore, dopo un poco abbia incominciato a buttare a terra la stampante, per poi scaraventare il monitor del pc contro l'ispettrice, che nel tentativo di schivarlo, è stata colpita ad un braccio, ed è solo grazie all'intervento degli altri agenti intervenuti prontamente» che è stato possibile riportare la situazione alla normalità e ad evitare conseguenze più gravi»

A dare la notizia è la segreteria regionale dell'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria del Triveneto, che chiede, «considerato ormai i moltissimi precedenti verificatisi alla casa circondariale di Verona e altri istituti penitenziari del Triveneto, che venga dichiarato lo Stato di Emergenza delle Carceri, al fine di incrementare le risorse umane, che purtroppo sono bene al di sotto di quelle previste. Difatti, secondo l'USPP, servono uomini, mezzi e un maggiore rispetto delle regole».

La nota sindacale prosegue: «La situazione oramai è divenuta alquanto allarmante per gli uomini della polizia penitenziaria, l'aumento degli eventi critici negli ultimi mesi ha generato un clima di malessere tra il personale.

Molti istituti del Triveneto sono caratterizzati da episodi simili, è urgente che l'Amministrazione Penitenziaria Regionale intervenga concretamente per risolvere queste situazioni di criticità e permettere alla polizia penitenziaria di operare in totale sicurezza.

Ai colleghi di Verona giunga la nostra solidarietà e il nostro plauso».